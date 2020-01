Tlumačovští myslivci znovu pozvali děti ze Základní školy - Komenského 17 v Domažlicích na tradiční předvánoční setkání u krmelce ve svém revíru.

Setkání dětí u krmelce s myslivci. | Foto: D. Svatoš

Jako každoročně touto dobou, tak i letos, tentokrát v úterý 17. prosince, se sešli myslivci s dětmi z druhých a třetích tříd, aby jim přiblížili život v přírodě. Děti s sebou přinesly pro spárkatou zvěř do krmelců nejen dužnaté krmení, tedy jablka a mrkev, ale také kvalitní seno. Veškeré krmení společně s příslušníky zeleného cechu ihned založili zvěři do krmelce, jenž se nachází v lese Dmout, nedaleko od bývalého skokanského můstku u Domažlic. Dětmi doneseného krmení bylo tolik, že toto přilepšení mohli myslivci rozdělit i do dalších krmných zařízení v této lesní části honitby. Přítomný předseda mysliveckého spolku Jestřáb Tlumačov Ing. Tomáš Handlovský osvěžil dětem jejich znalosti o přikrmování zvěře z předchozích let. Dále žáky také tak trochu vyzkoušel z poznávání jednotlivých druhů zvířat na velkoformátových fotografiích. Děti prokázaly, že z uplynulých ročníků tohoto setkání mají velké povědomí o přikrmování zvěře a mají velmi dobré znalosti o fauně, která je neoddělitelnou součástí naší středoevropské přírody. Po celou dobu trvání akce zněly toho rána mlžným Dmoutem tóny lovecké borlice, na kterou dovedně troubil předseda Tlumačovského mysliveckého spolku ve výslužbě, pan Jan Kabourek ze Stráže, bez jehož účasti si tento počin myslivců již ani nelze představit. Doufejme tedy, že děti zúročí nabyté zkušenosti nejen v hodinách prvouky, ale i v praktickém životě, kdy budou nahlížet na svět okolo sebe tak trochu i „zelenýma“ očima.