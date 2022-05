Společné putování do Neukirchen přerušila na dva roky covidová pandemie, poslední, jubilejní 30. pouť se konala 1. května v roce 2019, kdy byl hlavním celebrantem plzeňský biskup Tomáš Holub. Letošní pouť začala v dopoledních hodinách modlitbou růžence a po něm následovala hned slavná mše svatá. Hlavním celebrantem a kazatelem letošní pouti byl Mons. Emil Soukup, který letos oslaví 60. výročí svého kněžského svěcení a v době svého působení jako domažlický arciděkan také pravidelně putoval do Neukirchen. Spolu s ním se mše svaté zúčastnilo dalších pět kněží z Domažlického vikariátu. Ve svém kázání vzpomínal Mons. Emil Soukup na dva kněze, kteří už nejsou mezi námi. Prvním z nich byl P. Václav Cyril Kaňák, který působil v Loučimi v letech 1964 - 1974. Svou přátelskou povahou a pracovitostí se získal důvěru mnoha obyvatel a dodnes na něho lidé vzpomínají. Druhým vzpomínaným byl Mons. Vladislav Sysel z Libkova, který obnovil v roce 1990 tradici poutí k Panně Marii Loučimské do Neukirchen. Právě v den pouti 30. dubna jsme si připomínali 100. výročí narození tohoto kněze.