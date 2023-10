/FOTO/ Dohromady 28 motorek, 284 ujetých kilometrů. Motorkáři Merklín si společně se svými kamarády a partnerkami vyjeli na obkružní jízdu z Merklína do Merklína.

Vyjížďka Motorkářů Merklín a jejich kamarádů a partnerek. | Foto: Werna Kříž

Cesta vedla přes Stříbro do Vidžína a poté do Bečova. Zpátky to vzali přes Kladskou, Mariánské Lázně, Chodov a Stříbro zpět do Merklína.