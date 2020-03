Město Klingenthal je známé výrobou tradičních akordeonů. Na 48. ročníku se sešli muzikanti z různých koutů ČR a z některých spolkových zemí Německa, aby změřili své síly ve hře na akordeon. Do letošního ročníku se přihlásilo 56 soutěžících a utkali se v šesti kategoriích v sólové a komorní hře. Účast na této soutěži není jednoduchá.

Soutěž se konala dva dny ve dvou soutěžních sálech a jednotlivé výkony hodnotila vždy pětičlenná porota. Kromě skladeb, které jsou pro jednotlivé kategorie povinné, hrají žáci repertoár, který jim vybírá jejich vyučující.Náš Plzeňský kraj reprezentovalo osm žáků. Byli to žáci ze ZUŠ Kdyně, ZUŠ T.Brzkové Plzeň a ZUŠ B.Smetany Plzeň.

Nejvíce zástupců jsme měli v nejmladší kategorii.



V kategorii 1a (sólisté do 10 let) se nejlépe umístil Daniel Štika (ZUŠ T.Brzkové Plzeň) - získal 2. místo, na 4. místě se umístil Andreas Christian Novák (ZUŠ B. Smetany), na 5. místě Jan Matějka (ZUŠ Kdyně) a Adéla Pokorná (ZUŠ T.Brzkové) získala 6.místo.

V kategorii 1b (sólisté 10-12 let) získala 2. místo Daniela Holá (ZUŠ T.Brzkové Plzeň).

V kategorii 2 (sólisté 13-15 let) získal 5.místo Alex Dorián Novák (ZUŠ B.Smetany Plzeň)

Ve 3. kategorii (sólisté 16-19 let) se umístila na 1. místě Hana Matějková (ZUŠ Kdyně).

V kategorii D1/K1 (komorní hra do 14 let) získali akordeonisté Daniel Štika a Adéla Pokorná 6. místo.

V kategorii D2/K2 (komorní hra 15-19 let) získaly společně Hana Matějková (akordeon) a Zuzana Breuerová (příčná flétna) 3. místo.

Vítězové jednotlivých kategorií ještě jednou zahráli na slavnostním předávání cen, které proběhlo v neděli na závěr celé soutěže.

Další soutěž s názvem Plzeňský akordeon 2020 se bude konat na začátku dubna v Plzni. Zde si spolu zasoutěží všichni šikovní akordeonisté z celého Plzeňského kraje. Přejeme všem hodně úspěchů.