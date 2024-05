Maturitní dojmy vybledly, zkoušky života už tak snadné nejsou

Ivan Nikl Čtenář reportér

Poslední zvonění. Začínal nám "svaťák". Jeden celičký týden na to, abychom trochu přelétli učebnice maturitních předmětů. Ale co říkám? Jen pár dní, v nichž jsme chtěli do sebe doslova vstřebat veškerou vyučovací látku. Shovívavé úsměvy starších studentů mě přiváděly do varu a jejich "zkušené" poznámky o jednoduchosti "matury" do stavu nepříčetnosti.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

A pak to přišlo. Celý svět se najednou zúžil do prostoru jedné třídy a za chvilku pro mne existovalo jen a jen "potítko". Strach, tréma, zlost na sebe sama a minuty, v nichž jsme dávali za pravdu heslu učitelů: "Učte se soustavně!" Chodba, potítko, maturitní komise a půl hodině znovu chodba, potítko…". V okamžiku, kdy nám ředitel školy blahopřál k úspěšně složeným maturitním zkouškám, byl jsem nejšťastnějším člověkem na světě (a nejen já). Patřil mi celý svět a já patřil jemu. Z nebetyčné výše jsem shlížel na své mladší spolužáky a cítil se "strašně dospělý". Od té doby uplynula řada let. Maturitní dojmy vybledly a ta naše maturita nám připadala snadná. Ty zkoušky, které jsme skládali potom, už mnohdy tak snadné nebyly. Chyběla i komise, která by vyřkla závěr: Uspěl či neuspěl. Jsou to zkoušky, které skládáme denně. Drobné, nenápadné, samozřejmé. Na první pohled možná banální. Ale právě ony nás často prověřují, zkoumají charakter, smysl pro čest a odpovědnost, zkoušejí míru zrání a dospělosti. Ale stejně někde hluboko v nás je zasunuta naše maturitní zkouška. A každá generace ji bude znovu a znovu prožívat, protože byla první.