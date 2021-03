Současná krize zavřela Čechy v jejich domovech. Mnozí se dnes pohybují jen mezi ložnicí, koupelnou, kuchyní a obývákem. Nejlepší rozhlednou se stal balkon, nejvyšší horou postel. Míněno samozřejmě s nadsázkou.

Milada Vlachová maluje kamínky. | Foto: Milada Vlachová, Domažlicko

Do naší redakce přišla řada snímků, které ilustrují situaci v domácnostech v regionu. Rodiče se hlavně snaží zabavit své děti, a tak se opět do popředí dostal známý fenomén malování kamínků, do něhož se s chutí zapojují i dospělí, podobně jako třeba Milada Vlachová, která se pochlubila snímkem kamínku s roztomilým medvídkem. Děti se rády realizují i v kuchyni, jak dokazuje snímek Jany Leitnerové.