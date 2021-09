Mši provázeli věřící zpěvem písně "Pojď k Spasiteli" a na závěr zazpívali všichni píseň "Čechy krásné, Čechy mé". Kaple je zasvěcena patronu České země - svatému Václavovi. Bohoslužby se zúčastnili převážně poutníci z kdyňské a loučimské farnosti. Počasí v tento den bylo slunečné. Po mši svaté si mohli všichni pochutnat na vynikajících chodských koláčích. Bylo to takové rodinné setkání a tak pan farář všechny pozval na další pouť, která se zde uskuteční opět za rok, tedy první zářijovou neděli v příštím roce.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.