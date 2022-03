Jako nováčka přivítaji na trzích například paní Petru Šůchovou z Rokycan , která je velkou milovnicí čokolády. "Jako základ používám hořkou, mléčnou a bílou čokoládu a míchám ji například se slaným karamelem, černým pivem, levandulí, absinthem, balsamicem nebo třeba parmezánem. Vznikají tak rozmanité chutě, které běžně na trhu nenajdete, ale od vás vím, že si je žádáte. Nepoužívám žádné chemické ani konzervační látky, všechno, co dám do čokolády, je přírodní nebo originální a nijak neupravovaná surovina…," popisuje své kouzlení.

Dalším novým výrobcem je paní Zuzana Horová, která se narodila ve slovenském Pezinoku, ve vinařské oblasti Malých Karpat, kterou proslavily mimo vína také tradiční lokše. „Lokše jsou domácí, ručně dělané placky, které se vyrábí z brambor a z mouky a pečou se nasucho na rozpálené plotně. Poté se namastí husím sádlem a plní se na slano nebo na sladko. Pokud vás zajímá, která lokše chutná nejvíc mně, tak asi ta s trhaným vepřovým masem a se zelím. Maso peču celou noc v pomalém hrnci a ráno se nádherně rozpadá a voníííí. Lokše je na rozdíl od palačinky velmi sytá – jedna vám stačí k obědu či k večeři. Výborně se hodí k vínu nebo k pivu a těší nás, že naši zákazníci se vrací,“ vysvětluje paní Horová, co to ty lokše vlastně jsou.

Trhy obohatí také včelařství Smolík: "Jsme malé rodinné včelařství z podhůří Českého lesa a specializujeme se kromě výroby panenského medu na produkci medoviny a melomelů. Ve složení našich melomelů - ovocných medovin- naleznete pouze med a 100% ovocný mošt. Naši medovinu a melomely kvasíme při nízkých teplotách, kdy nedochází k úniku aromatických látek a medovina má pak jemnější a plnější chuť. Ovocný melomel je osvěžujícím nápojem, který lze konzumovat celoročně a my doporučujeme podávat jej nachlazený.Na farmářské trhy do Kdyně přivezeme také vlastnoručně vyráběné svíčky z včelího vosku a voňavé svíčky ze sójového vosku slévané do krásných hrnečků"