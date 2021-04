Pomáhat druhým je jich poslání. Sestřičkám z domažlické společnosti Domácí péče, které se starají o pacienty v jejich domovech, patří za jejich péči velký dík.

Ilustrační foto. | Foto: www.pixabay.com

Starat se o druhé není nic jednoduchého. Chce to trpělivost, člověk musí umět pracovat s lidmi. A právě to je vlastní Haně Pěnkavové z Domácí péče. S tou se pravidelně vídám již několik let, neboť mi pomáhá při mé dlouhodobé léčbě.