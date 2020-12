Dne 6. srpna 1900 byl zahájen provoz na trati Staňkov - Poběžovice a 1. srpna 1910 byl zahájen pravidelný provoz na trati spojující Domažlice s koncovými stanicemi, do té doby již provozovaných drah, tedy s Poběžovicemi, Borem a Tachovem.

Z brožurky, které vydaly České dráhy u příležitosti 90. výročí otevření tratě Domažlice - Tachov, vybírám několik dat, aby si čtenáři udělali alespoň malý obrázek o historii železnice.

1828 - první železniční území Koruny české byla koněspřežka z Českých Budějovic do rakouského Lince, jejíž český úsek byl uveden do provozu 30. září 1828, celá trať pak byla zprovozněna 1. srpna 1832. Na této dráze byla teprve roku 1872 nahrazená koňská síla silou parního stroje.



1839 - byla zprovozněna první parostrojní trať na českém území. Byla jí dráha z Vídně do Břeclavi a Brna, která pak byla prodloužena dále na sever.



1861 - byla zprovozněna trať z Plzně, vedoucí přes Domažlice do Brodu nad Lesy jako první trať v našem regionu.



1872 - byla uvedena do provozu trať Plzeň - Cheb, jako pokračování trati Vídeň- České Budějovice - Plzeň. Tato trať vedla přes dnešní Svojšín a Planou (dříve Planá - Tachov).



1900 - byl zahájen provoz ze Staňkova do Poběžovic (tehdejší název Rosperg, později Ronšperk).



1903 - byla zprovozněna trať Svojšín - Bor.



1910 - již zmiňovaná trať Domažlice - Poběžovice - Bor - Tachov.

O stodesetiletém výročí vzniku trati Domažlice - Tachov zase příště.

Stanislav Kitzberger