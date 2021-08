Šumava dokáže člověka okouzlit. Ať už jste do jejích hlubin zavítali poprvé, nebo ji navštěvujete celý život, nikdy neomrzí. Čtenář Deníku se s námi podělil o svoji letní improvizaci o krásách tohoto národního parku.

Rozhledna Špičák a její okolí. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Léto jako by sem přilétlo jen na skok. Ale o to je zde krásnější. Až budete někdy vystupovat po strmé stěně Špičáku, snad mi dáte za pravdu. Budete procházet slunečními branami i klenbou stínů, krok za krokem stále výš. Až se ocitnete nejvýše, naskytnou se vám nebývalé výhledy na nekonečné, staleté hvozdy, vlnící se do nepostihnutelných dálek. Jak jen vyslovit všechnu tu krásu, která je utajena ve strmých skalách a stržích plných kapradin, všechnu tu nespoutanost šumavské přírody?