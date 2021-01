Bezpochyby je řada, ba možná i většina z nás ráda, že loňský rok ve znamení pandemického viru je za námi, a oprávněně klademe se včerejším novoročním procitnutím hodně nadějí do nového roku 2021. Ještě není vyhráno, ale jsme již poučenější a rozvážnější. Nabídku nového začátku přináší pro každého z nás první měsíc roku zvaný leden. Ten má velmi čestné a významné postavení mezi ostatními měsíci už proto, že zahajuje nový kalendářní rok.

Jak známo, Římané nazvali svůj první měsíc symbolicky januarius, to na počest Januse. Tento bůh počátku dne a všeho dění měl dvě tváře, z nichž jedna hleděla dopředu, druhá dozadu, takže viděl zároveň do minulosti i budoucnosti, což by mělo i současníky vést k zamyšlení. My v Čechách jsme jako obvykle šli svojí nevydlážděnou cestou, ovšem povedlo se - prvnímu měsíci v roce dali jsme krásné a poetické přírodní jméno leden. V tento čas měl by naši přírodu poutat led. Ve dne má být jas, v noci mráz, a jak roste den, má růst i zima.

Zdroj: Pavel Nový

V lednu mráz bude těšit nás

Po plné polní nejrůznějších předpovědí z minulého roku, které zarputile nevycházely, nezbývá nám turistům, než se obrátit k moudrosti přírody a lednových pranostik. Ty žádají, aby byl první měsíc v roce opravdu lednem se vším všudy, čím jasnější je den, tím více má mrznout v noci - proto se říká, že slunce svítí na mráz. V lednu mráz - těší nás, v lednu voda - věčná škoda. Novoroční noc jasná a klidná, bude povětrnost pro úrodu vlídná. A jaké počasí na dnešního svatého Makaria (2.1.) bývá, takové se potom v září ozývá. Určitě také platí, že na Jména Ježíš (5.1.), ke kamnům nejblíž.

Bohužel je zřejmé, že letošní paní Zima opakuje své nedostatky z předchozích let, je zatím mírná až běda, na řádnou sněhovou nadílku jsme museli čekat v krajině pod Českým lesem až do úterka, snad vydrží, protože úvodní vlahé lednové počasí nevěstí nic dobrého. V lednu roste-li tráva, neúroda se očekává. Tancují-li v lednu komáři, ať se sedlák po píci ohlíží. Pokud krtek ryje v lednu, končí zima v květnu. Lepší vlka pod oknem vidět, než v lednu pluh na poli. Když v lednu mnoho prší a málo sněží, z polí, luk i zahrad se málo těží. V Tachově jsme také již zaznamenali nakvétající zlatý déšť, v Černošíně nachová poupata lýkovce, prostě škoda mluvit. Možná i vám na druhý svátek vánoční vlétla do bytu (větrat je zdravé) moucha, žel ne ta malá zlatá.

Od Nového roku k Zimě tříkrálové

Většina pranostik žádá na Nový rok jasnou noc s bezvětřím, které je obvykle v zimě provázeno mrazem, tudíž aby se vyskytovalo počasí přiměřené

roční době. Novoroční noc jasná a klidná, bude povětrnost pro úrodu vlídná. Svítí-li na Nový rok, co by forman pár koní okšíroval a zapřáhl, bude sedlák pohodlně klidit. Jsou-li červánky v novoroční den, přinesou jistě samou slotu jen. Zato je-li na Nový rok hezky, budou pěkné žně.

Na Tři krále (6. 1.) měla by být zima stále, oni většinou ledové mosty staví, někdy je ale i boří, V některých evropských zemích se dokonce mluví o tzv. Zimě tříkrálové, za které se třeba v Anglii na zamrzlé Temži konaly tradiční trhy. Dnes tu mají starosti onačejší, třeba s přebytkem nehybných kamionů na silnicích. Ovšem naše české noční mrazy tříkrálové promění se někdy jako mávnutím proutku v teplý jara vánek. Jako nejsolidnější z pranostik jeví se proto rčení astronomická, totiž, že na Nový rok o slepičí krok, a na Tři krále o skok dále.

Nevadí, příroda vždy pohladí

Jak radí odborníci i sdělovací prostředky, i na počátku roku je nad jiné rozumné zachovat v době koronavirové přinejmenším povinnou míru opatrnosti, snad vakcína přinese kýžený obrat i do kotliny české. Ostatně jak známo, příroda léčí mnoha svými podobami a vycházky nejen víkendové sem určitě patří. Snad každý z nás zná tichý chrám zimního lesa a vůni pryskyřice. Navíc máme na Tachovsku řadu přírodních parků a naučných stezek, ale tělo i duši nyní potěší i malá vycházka někam za humna, netřeba se přepínat, ani testovat zledovatělé chodníky či málo zmrzlé hladiny rybníků.

Zkrátka rozum a zdraví na prvním místě, potom nám tělo i nálada vydrží někdy po celý život, to s oblibou tvrdil Jiří Štuchal. Když se každý z nás, i všichni dohromady zachováme správně, není se čeho obávat. Malým bonusem budou i zážitky z víkendových vycházek do naší pohledné krajiny, která nikdy nezklame.

Pavel Nový