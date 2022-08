Večer zahájí mladistvá tříčlenná kapela vzniknuvší za lockdownových dob, jejíž srdce dlí v Domažlicích. Přestože na svém kontě nemá žádné převratné úspěchy, vzbuzuje autorskou tvorbou vycházející z funku a rock’n’rollu zájem i za hranicemi okruhu příbuzných či přátel.

Rytmu a tempu velí zpoza bicí soupravy Vojtěch Horal, baskytarové frekvence má pod palcem Libor Votýpka a o melodickou linku se s elektrickou kytarou stará Jakub Chval.

Na pódiu ve 20.30 hodin vystřídá předešlou kapelu skupina Noises From the Swamp.

Ve 20.30 vystřídá mladistvou tříčlennou kapelu čtyřčlenná kapela předčasně starých týpků, jejichž tvorba spadá do žánru grunge-country, což je jakási forma alternativního rocku a country. Inspiraci pro svou tvorbu hledají u Nicka Cavea, Toma Waitse, Neila Younga nebo skupin typu Me and That Man, The Dead South a Blackwater Fever.

Kytara, banjo a bicí donesou k vašim uším hluky z bažin.

Večer zakončí ve 22 hodin skupina Five Leaf Clover.

Rockový nářez s irskou příchutí či irskou hudbu s rockovým nádechem, jak chcete, na závěr vás zahřeje folk-rocková kapela z Prahy. Pětice mladíků tvoří z čiré radosti, lásky k moři, vášni pro Irsko, Skotsko a keltské kořeny.

Ro(c)k na Staré poště si společně užijeme v sobotu 27. srpna od 19.00 hod. Vstupné je 100 Kč

Za příspěvek děkujeme Marii Kobesové.