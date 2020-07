"Šumava jest víla, čarodějka. Není to krasavice pro ulici, pro trh, pro salón, pro společnost, pro dav. Neoslňuje, rázem neuchvacuje. Je to dívčina prostá, dobrého původu, spořádaných mravů a solidních zásad. Kdo ji poprvé spatřil, neupadá ve vytržení …. Nevyžaduje obdivu, nýbrž porozumění. U naší krasavice musíš prodlet a zdomácnět …" Tato slova jsem si vybavil při četbě knihy Marie Malé Šumava -putování časem.

Kniha je rozdělena do čtyř částí, z nichž každá objevuje čtenářům něco nového, zajímavého a svým způsobem jedinečného. Jedna část je věnována skutečné fyzické krajině. Zvolil jsem ukázku nad soutokem Křemelné a Vydry: "Každá z těchto dvou řek je skutečně jiná. Křemelná má zde široké koryto, její tok je klidný jako chování elegantní dámy, Vydra si razí cestu skotačivě jako rozdováděné dítě. Otava z obou řek zdědila nějaký rys. Končím toto vyprávění a doufám, že při troše obrazotvornosti jste pochopili, proč Křemelnou tak velebím."

Je to skutečné putování se vším všudy dnes již zaniklou krajinou Šumavy, doplněné dobovými fotografiemi, z nichž na vás možná dýchne nostalgie vzpomínek a jakýsi vnitřní smutek z toho, že letité vazby mezi krajinou a lidmi byly zpřetrhány. Dále jsou zde zachycena místa (odtud i název titulku článku), která má autorka knihy obzvláště ráda. Jsou to kupříkladu Svojše - vesnička jejího dětství nebo třeba Zhůří, Kochánovsko, Hůrka, jezero Laka a mnohé další krásné kouty Šumavy. A konečně jsou tu vzpomínky na nejbližší lidi, s nimiž autorka strávila část svého života. Ať jsou to kapitoly Dávné vzpomínky na Jelenov, Vánoce na Jelenově či Život naší početné rodiny, ve všech je obsažena láska k rodičům, zvláště pak k mamince, sourozencům, zvlášť působivý je závěrečný příběh o vlastním otci - Jak jsem našla tátu. Nechybí ani vzpomínka na oblíbeného spisovatele Karla Klostermanna či zachycení roku na Šumavě, tamních zvyků i toho, co se dříve vařívalo.

Musím uznat, že těch téměř dvě stě stran milé knížky putování a vzpomínek jsem přečetl jako nic. Stejně tak vy, kterým se prostá, tichá a někdy až zasmušilá krása šumavské přírody zapsala hlouběji do srdce, budete obohaceni novými dojmy, majícími svoje osobité kouzlo ve všech ročních obdobích. K mnohým popsaným místům se budete vracet i jako turisté či poutníci, protože jsou popsána srdcem.

Ivan Nikl