Při procházce podzimním lesem budete mít určitě štěstí na bedly. Jestli už jste však podobně jako my přejedení řízky, zkuste z bedel vyrobit vynikající koření.

Koření z bedel, směs. | Foto: Marie Tomášová

Je to jednoduché. Bedly očistíme a celé dáme schnout do sušičky nebo do trouby na síto či plech vyložený pečícím papírem, ne však na více než 60 stupňů. Určitě dejte sušit i nohy, nejen klobouky. Usušené bedly se krásně lámou. Moje babička je poctivě drtila v hmoždíři, já je však dnes dávám do mixéru a výsledek je stejný.