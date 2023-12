Od roku 2010, působení jezdecké stáje v Brnířově, se zájem jezdců přesunul od hobby ježdění do sportovního dění. Touha sportovat vedla k založení Jezdeckého klubu Brnířov z. s. v roce 2021, který má cca 100 členů.

Pro Jezdecký klub Brnířov byl letošní rok úspěšný. | Foto: JK Brnířov

Od založení JK Brnířov uběhly teprve dva roky a v tomto období složilo zkoušku základního výcviku jezdce (ZZVJ) již dvacet dva členů pod hlavičkou ČJF (Česká jezdecká federace) a čtyři členové zkoušku pod WRC (Western riding club).

Jezdci se svými koňmi začali sbírat úspěchy. V roce 2023 jsme se zúčastnili MČR pony v drezuře a finále Českého drezurního poháru pony ve Zduchovicích s jezdkyní Vanesou Hornovou (12 let, Hradiště a Milavče) s pony Valerianem, MČR v reiningu v Kozlovicích s jezdkyní Anežkou Svobodovou (14 let, Janovice nad Úhlavou) s koněm SK Footwork v majetku Vlasty Nejdlové, finále Českého poháru v drezuře pro pony v Panské Líše s jezdkyní Rozinou Holubovou (15 let, Chrastavice) s klisnou Ophelia v majetku Sandry Hulové, MČR haflingerů s jezdkyní Sandrou Hulovou (22 let, Brnířov) s klisnou Ophelií a v neposlední řadě MČR Seesee Cup s jezdkyní Kateřinou Drgáčovou (Třemešná) s koněm Valiant.

Do všech soutěží jsme se museli kvalifikovat, předcházelo mnoho soutěží. Proto bychom chtěli poděkovat pořadatelům závodů, delegátům, celé České jezdecké federaci, obzvlášť Plzeňské oblasti, a to jmenovitě Ing. Evě Mentlíkové a Michaele Kodadové za podporu a cenné rady, JIRÁK HORSES Štěnovický Borek, Seesee Cupu za jejich úsílí. Za našimi úspěchy stojí nejen píle jezdců, ale také služby lidí pro koně, kteří naše koně ošetřují, léčí a hýčkají, jmenovitě Vladimíra Liptáková Equitouch a její terapie pro naše koně, MVDr. Kateřina Černá – Veterinární Chiropraktik, podkovář Petr Ponocný CE-F, který zabezpečuje, že koně mají v pořádku kopyta. Obrovské díky patří MVDr. Hedě Krügerové za veterinární služby v nemoci, ale i ve zdraví našich koní a v neposlední řadě všem lidem (rodičům jezdců, těm, co jezdí jen pro radost, kamarádům a dalším), kteří se podílejí na chodu JK BRNÍŘOV, protože bez nich by to nešlo. DĚKUJEME MOC.

Vlasta Nejdlová