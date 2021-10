Na vzdělávací cestu k našim rakouským sousedům jsme se vydali v brzkých ranních hodinách. První zastávkou v programu byl klášter Melk. Jde o největší benediktinské opatství na skalnatém výběžku nad městem Melk v Dolním Rakousku. Pod klášterem protéká Dunaj. Návštěva tohoto komplexu budov podporovala naše hodiny dějepisu a němčiny jasným způsobem.

Naše prohlídka začala na prelátském dvoře kláštera s kašnou, vedla přes císařské schody a císařskou chodbu do klášterního muzea. Historie kláštera, jeho současný význam i úkoly a život benediktinů nám byly zprostředkovány na základě uměleckých pokladů. Komentovaná prohlídka pokračovala mramorovou halou přes altán s vyhlídkovou terasou do opatské knihovny. V ní je uloženo na 100 000 knih. Nejdůležitější místností v benediktinském klášteře byl barokní kolegiátní kostel, jehož interiér byl opravdu skvostný. Vstupné také zahrnovalo návštěvu a procházku v klášterním parku a prohlídku severní bašty s laboratoří Wachau, ve které se konají různé umělecké výstavy. Tento prostor je muzeum navržené studenty klášterní střední školy, která se zde nachází jako největší rakouská katolická soukromá škola.

Poté na nás čekala třičtvrtěhodinová plavba po modrém Dunaji z Melku do Spitzu. Pohodlně usazeni v příjemném interiéru lodní restaurace s občerstvením na stole jsme pozorovali krajinu po obou březích této mohutné řeky. Proplouvali jsme mezi zelenými kopcovitými svahy, četnými vinicemi a meruňkovými stromy.

Jakmile jsme připluli do Spitzu, odvezl nás autobus do nedalekého městečka Dürnstein. Jde o malebné historické vinařské centrum s kavárničkami, obchůdky se suvenýry a vinárničkami. My jsme se nejprve vydali na cestu ke zřícenině hradu, která se majestátně tyčila nad městečkem. Zdolali jsme pěší výstup do strmého kopce až na samý vrchol. Přitom jsme se řádně zapotili a zahřáli. Odměnou nám byl jedinečný výhled do širokého okolí v údolí Dunaje. Počasí nám k tomu přálo, neboť sluneční paprsky probleskovaly modrou oblohou. Při následném rozchodu v centru Dürnsteinu jsme si zakoupili suvenýry pro naše blízké. A jaké? Samozřejmě výtečnou meruňkovou marmeládu Marillemarmelade z Wachau a proslulé zelené veltlínské víno Grüner Weltliner Smaragd, které je vyhlášené po celém Rakousku. A co jsme ochutnali? Housku zvanou Wachauer Laberl.

Na závěr celé exkurze jsme si nabyti novými vědomostmi už jenpřáli gute und schnelle Heimreise nach Taus.

Studenti oboru OA, IT a PS