Přečtěte si vzpomínku od Wolfganga Madera.

Pomník T. G. Masaryka. | Foto: archiv Deníku

Dnes se tomu mohu smát, ale tenkrát v 50. letech mi do smíchu nebylo. Bydlel jsem s kluky na svobodárně od porcelánky a užíval si bezstarostného mládí. Jednoho dne k nám ale vtrhli estébáci a začali nám celé zařízení pokoje obracet naruby, protože se někde dozvěděli, že ukrýváme zbraň. Při té příležitosti si také se zájmem prohlíželi na stěnách naše umělecké výtvory a co čert nechtěl, objevili mezi nimi také kresbu Masaryka. Jeden z estébáků na mne zařval: „Jak to, že tu máte, soudruhu, viset Masaryka – to okamžitě sundáte!“ Nevím, co mne to tenkrát napadlo, ale hned jsem odvětil: „Masaryka nesundám, je to přece náš první prezident. Ten tam zůstane, protože jsem jej sám maloval a mně se jako motiv líbí!“