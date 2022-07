Hudební festival, který si vezme vaši duši. Letošním tématem budou protiklady

Čtenář reportér Čtenář

O víkendu 5. až 7. srpna se bude konat v Soběsukách 2. ročník festivalu We want your soul, který je oslavou hudby a života. Dresscodem je jediné a sice otázka, jak by se oblékla vaše duše? Nechte se inspirovat fotkami z minulého ročníku a vytvoř si svůj vesmírný obleček, šamanskou masku nebo svítící a blýskavé doplňky a ukažte se v celé své kráse.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Festival We want your soul se koná již po druhé. | Foto: Archiv festivalu