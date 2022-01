Hřbitov z roku 1902 však není jen hřbitovem v obecnému slova smyslu, Je to i jistý poněkud zvláštní druh muzea v přírodě. Stačí vejít hlavním vchodem. Lipová alej, dobře ošetřovaná zelená plocha, sem tam nějaký udržovaný hrob s německým nápisem. Nové hroby – tedy těch, kteří tu žili od r. 1945 se nacházejí až za hřbitovní kaplí.V této části hřbitova jsou také tři hroby obětí Druhé světové války, v největším z nich jsou uloženy ostatky židovských žen, které zahynuly v okolí Poběžovic na pochodu smrti.

První polovina 20. století jako kdyby zmizela. A přece! Hned u cesty, jen kousek od kaple sv. Josefa se tyčí zvláštní pomník. Je sestavený ze tří kvádrů, na posledním z nich stojí prostý kamenný kříž. Svůj věčný sen tu sní Heinrich Coudenhove Kalergi (1859 – 1906), manžel Japonky Mitsu (Micuko) Aoyama, která však zemřela až v roce 1941 a jejíž hrob se nachází až v Mödlingu kousek od Vídně. Heinrich nebyl jen manžel ženy proslavené svým původem a statečným životem. Byl to velmi vzdělaný rakouskouherský diplomat a také filozof. Napsal mimo jiné knížku Studie o Rakousku - Uhersku či dílo Podstata antisemitismu. Jeho životním krédem bylo „pochop a přestaneš nenávidět.“ To převáděl do praxe např. i tím, že na svém zámku často míval hosty různých národností i náboženského vyznání a že podporoval i místní početnou židovskou komunitu. Účastnil se i hospodářského rozvoje – na stavbu železnice Poběžovice – Staňkov věnoval 8 tisíc zlatých. Vlaky se rozjely v roce 1900. Heinrichův druhorozený syn Richard pokračoval ve stopách otcova kréda – v roce 1923 začal uskutečňovat svůj plán na vznik společenství evropských národů , Panevropu. Jeho činnost připomíná pamětní deska na bráně u poběžovického zámku. Hrob Heinricha Coudenhove Kalergi dlouho chátral. I když jeho příbuzní Poběžovice občas navštívili. Na konci roku 2021 však se ho ujalo město. Je opraven a zdobí ho i nová deska s patřičnými údaji.

