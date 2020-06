Jestliže zaslechnete toto kouzelné slovo, jež se zázračným způsobem a bleskovou rychlostí šíří mezi všemi nedočkavci, kteří se jen třesou, aby je uslyšeli, neváhejte jedinou chviličku ani vy, protože jinak vám je ostatní houbaři vysbírají.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Příručky pro houbaře uvádějí přibližně čtyři sta druhů hub jedlých i nejedlých a je vcelku obtížné, aby se v tom jeden vyznal. To však neznamená, že by se každý z nás nemohl naučit znát několik desítek nejběžnějších druhů hub tak dobře, aby svoji kuchyň mohl zásobovat od jara do podzimu čerstvými houbami. Myslím si ale, že je lépe, naučíme-li se znát menší počet druhů dokonale než větší počet nedokonale.