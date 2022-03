Jakýmkoliv způsobem ozdobené vyfouknuté vajíčko můžete nosit do 30. března do Informačního centra Horšovský Týn a to ve dnech pondělí až pátek od 8 do 16 hodin. Kraslice budou vystaveny v Městském kulutrním zařízení Horšovský Týn od 4. dubna do 7. dubna na Velikonoční výstavě, kde budou návštěvníci hlasovat o nejhezčí kousek. Soutěžit se bude ve třech věkových kategoriích: 0 - 6 let, 7 - 14 let, 15 let a více a vítězové jednotlivých kategorií budou odměněni a zveřejněni v dubnovém zpravodaji.