Horšovský Týn se pyšní novým mostem, který ten původní nahradil po 107 letech

Dne 1.prosince byl přestřižením pásky uveden do provozu nový most přes řeku Radbuzu. Původní most, který zde sloužil od roku 1914, byl uzavřen 10.května a zcela demontován.

Otevření nového mostu v Horšovském Týně | Foto: Jaroslav Čedík