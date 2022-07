Od 12 hodin bude připraveno mnoho zábavných atrakcí pro děti a samotná soutěž začne v 14 hodin. Kategorie budou rozděleny do tří skupin : PS muži, PS ženy a PS děti do 12 let. Po ukončení soutěže a vyhlášení výsledků zahraje od 18.30 hodin kapela Kabát revival west a po ní vystoupí skupina SVOR Kdyně.

Přijďte fandit domácím hasičům a oblečte se do týmové růžové!