Někde mají hospodu, někde společenskou místnost a u nás - kontejner.

Ilustrační foto | Foto: město Sokolov

Málokdo se těší na sobotní odnos odpadu do společného kontejneru jako já. Na tomto místě se totiž schází zajímavá různorodá společnost - řidič autobusu, právník, manažer, elektrikář, zedník, saniťák a v monterkách jsme si všichni rovni. Nikdy však toto setkání nekončí vysypáním odpadků do sběrné nádoby. Vždy se rozvine debata na aktuální dění, která volně přechází na nějaké další téma např. výchova dětí, manželství, politika, různé rady a zkušenosti i hlubší ,,filosofické rozbory". Moudra zde vzniklá, vzhledem k rozmanité společnosti, by se snad nechala zveřejňovat v ,,odborných časopisech". Vzhledem k závažnosti projednávaných témat se odnos odpadu vždy protáhne přes hodinu a tak je nutné si při odchodu k domovu připravit relevantní výmluvu tohoto zdržení.

Před týdnem nám kontejner odvezli a každý máme svoji popelnici. Ta se jednoduše vyveze v určený den před dům a zase se zaveze zpět. Konec debat, konec filosofie. A zase každý sám.

Autor: běžec