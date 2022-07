Své výrobky tu představila Nela Havlíčková z mariánskolázeňského Nela porcelánu. Přijel sem i Jiří Kožíšek z Karlových Varů.

Za prohlídku stála nejen výstava v rámci Porcelánových trhů, ale také muzeum Porzellanikon v Hohenbergu, které je největším muzeem svého druhu v Evropě. Na ploše 2000 m² se zájemci mohou seznámit s historií porcelánu od dávných čaů až po současnost. Nechybí ani zajímavosti jako třeba nádobí z potopené lodi, hrnek pro vousáče nebo exkluzivní sada pro papeže. V muzeu myslí také na ty nejmenší. Právě pro ně je připraven koutek, ve kterém si mohou vyzkoušet zábavnou formou správné stolování.

Téměř všechny místnosti muzea v areálu muzea jsou bezbariérové. Muzeum vzniklo v Hohenbergu už v roce 1982. Vzniklo v bývalé vile ředitele rodinné společnosti C. M. Hutschenreuther.

Dá se navštívit po celý rok kromě pondělka. Vstupné pro dospělého je 3 Eura, pro seniory 2 Eura a děti do 18 let jdou do muzea zdarma. V neděli je vstup pro všechny za 1 Euro.