Vlak si mohou zájemci procházet sami, nebo se zúčastnit komentované prohlídky s průvodcem v dobové legionářské uniformě. Při prohlídce se návštěvníci dozví hodně o významu československých legií pro vznik samostatného Československa, ale i mnoho zajímavostí z každodenního života legionářů.

Prohlídka je zcela zdarma a časově neomezená.

Richard Kubáček

Zastavení legionářského vlaku:



Plzeň 23. 11. - 5. 12. 2021

Nádraží Plzeň, hlavní nádraží je jednadvacátou zastávkou legionářského vlaku při jeho letošním putování po městech České republiky. Široké veřejnosti bude Legiovlak v Plzni přístupný zdarma od úterý 23. listopadu až do neděle 5. prosince. Ve všední dny od 8 do 16 hodin a o víkendu od 9 do 16 hodin.