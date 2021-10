Partu kluků ve svém volném čase staví repliku města Ústí nad Labem v kreativní hře Minecraft. Říkají tomu Ústí nad Mrakem a podílí se na tomto projektu 6 kamarádů. Na projektu pracují už od roku 2019.

Šestice nadšenců staví Ústí nad Labem ve známé hře Minecraft. | Foto: Adam Yoeq

Zatím stihli postavit spoustu krásných staveb, například kostel Nanebevzetí Panny Marie, hlavní nádraží, Obchodní centrum Forum, muzeum, magistrát či divadlo. Myslím si, že to je skvělý a zajímavý projekt, o kterém bohužel spoustu lidí stále neví, ačkoliv by je to mohlo velmi zaujmout.