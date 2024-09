Díky akreditaci v programu Erasmus+, kterou Gymnázium J. Š. Baara v Domažlicích získalo v minulosti, může nyní čerpat grantové prostředky na své projekty v každém školním roce. Ty, které obdrželo v roce 2023, se rozhodlo použít na 1 výjezd skupiny žáků a 4 vzdělávací kurzy pro učitele. V březnu vyjelo na 5 dní 16 žáků a 2 učitelky do školy Semper Gymnasium v Drážďanech, kde během pobytu navštívili vybrané vyučovací hodiny a zajímavá místa ve městě. Tématem projektu byl školský systém v Sasku a jazykové odlišnosti, což pak zpracovali formou různých plakátů. Součástí pobytu byla i návštěva galerií, baletu Šípková Růženka nebo zámku Moritzburg. V červnu pak přijelo 14 žáků z drážďanského gymnázia na 4 dny do naší školy. Kromě prohlídky školy a Domažlic se ještě vydali na exkurzi do Plzně.

O letních prázdninách se uskutečnily 4 vzdělávací kurzy v zahraničí pro učitele. Dvoutýdenní metodický kurz v Dublinu byl zaměřen na umělou inteligenci a metodu CLIL, jazykově-metodický kurz na Maltě na ICT dovednosti a rozvoj jazykových znalostí a dovedností v angličtině, týdenní kurz v Reykjavíku se věnoval projektovému vyučování a jazykový kurz v Madridu se soustředil na výuku španělštiny, a to jak ve skupině, tak i při soukromých hodinách. Díky ubytování v hostitelské rodině mohla komunikace probíhat i po škole. Nové metody, znalosti i dovednosti si učitelé vyzkouší ve svých hodinách.

Během těchto vzdělávacích pobytů měli učitelé příležitost navštívit i jiná zajímavá místa v dané zemi, poznat životní styl a kulturu, ochutnat místní speciality a dozvědět se informace o jiných zemích od ostatních účastníků kurzů. Fotografie z navštívených míst se chystají prezentovat na výstavě, která se uskuteční ve vestibulu Městského úřadu v Domažlicích v měsíci říjnu a bude přístupná široké veřejnosti.

Petra Šlajsová, Gymnázium J. Š. Baara v Domažlicích