Každý, kdo má rád Chodsko a chodský folklor, určitě zná Spolek rodáků a přátel Chodska a Pošumaví - Psohlavci v Praze. Předsedou spolku je Dr. Václav Kupilík z Bořic, který slaví 24. srpna kulaté 70. narozeniny. Místopředsedou je Dr. ing. Rostislav Panoš z Domažlic, který slaví 22. srpna kulaté 60. narozeniny. I když oba oslavenci žijí dlouhá léta v Praze, jejich srdce patří Chodsku. Náročnou a obětavou práci, kterou dělají pro propagaci Chodska a chodského folkloru, ocení každý, kdo se zúčastnil Pošumavských věnečků, které se konaly v Národním domě na Smíchově a v Národním domě na Vinohradech v Praze. Nezapomenutelné jsou také poznávací zájezdy po celé České republice a někdy i do zahraničí, které byly také dobrou propagací Chodska. Při večerním posezení se o dobrou náladu zasloužili dudáci v čele s jubilantem Rosťou Panošem. Zazněly krásné chodské písničky a došlo i na Chodské kolečko. Výčet akcí, které organizují, by byl hodně dlouhý a za to vše patří oběma jubilantům velký dík a uznání. Přejeme Dr. Kupilíkovi a Dr. ing. Panošovi do dalších let hodně zdraví, elánu a optimismu, aby mohli nadále propagovat milované Chodsko, kam se tak často a rádi vracejí.

Za všechny přátele spolku Anna Vraná