Velkým překvapením je prodej bývalého obchodního domu Radbuza v Horšovském Týně.

Obchodní dům Radbuza v Horšovském Týně. | Foto: Jaroslav Čedík

Byl otevřen v roce 1980 a řadu let byl významným obchodním centrem na Domažlicku. Jedná se o samostatně stojící třípodlažní budovu s rozsáhlými pozemky o ploše 13 184 metrů čtverečních. Tento objekt vlastní Západočeské konzumní družstvo se sídlem v Sušici, které ho prodává za 29 milionů korun.

Celý prodejní areál byl řadu let pronajímán k obchod-ní činnosti řadě pronajímatelů.V přízemí se nachází market Plus Jip. Byla zde také prodejna Foto, která však by-la před časem zrušena. V prv-ním patře je velká prodejna, kde můžete najít široký sortiment zboží. Prodejna je hojně navštěvována občany.

,,Nejvíce by nám tady chybělo papírnictví a školní potřeby, které jsou zde jediné v celém městě. Přeci nebudeme nakonec jezdit do Domažlic pro sešity,“ rozčilují se dvě mladé ženy po přečtení oznámení u hlavního vchodu (obchodní dům na prodej).

Součástí areálu byla též restaurace, která byla také nedávno zrušena. Někteří občané se přiklánějí k tomu ,že to může být jeden z hlavních důvodů prodeje. Celý rozsáhlý pozemek i s obchodním domem Radbuza sousedí s historickým centrem města.