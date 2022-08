"Dudákovský mlýn byl po válce ve vlastnictví lesů, teď je v soukromých rukou a zdá se, že si to tady někdo chce trochu zvelebit, tedy na pohled tu probíhá nějaká činnost. Takže je možné, že zde bude místo určené k rekreaci. Co se týče dalších mlýnů, ty prostě zarůstají vegetací, například nedaleko je zbrojní hamr, který kdysi sloužil jako kovárna, takže tam voda poháněla velká strojová kladiva, tedy tak zvané buchary," dodal Jiří Bízek.Dudákovský mlýn je výchozím místem Naučné stezky Šipín, která má sedm zastavení a měří sedm kilometrů. Na této stezce uvidíte soutok Hadovky a Úterského potoka, starý most, zříceninu hradu Gutštejna. Bezemínské hradiště, Šipín a jeho dominantu - kostel sv. Barbory. Nedaleko stezky se nachází také kaple Nanebevzetí Panny Marie, kterou v roce 1892 nechal postavit majitel tehdejšího panství Carl Von Lowebstein u tamní studánky, které se přisuzovala zázračná moc. Podle legendy vrátila voda ze studánky slepé pasačce zrak a starého poutníka zbavila bolestí.

Za příspěvek děkujeme Martině Sihleské.