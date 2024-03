Domažličtí gymnazisté vyrazili na týden do Saska

Čtenář reportér

Studenti s rozšířenou výukou němčiny, kteří se připravují na složení zkoušky Německého jazykového diplomu, mají každoročně možnost vyjet do Německa, a tak si vyzkoušet své jazykové kompetence. Letos zamířili do Saska. Skupina 16 žáků a 2 učitelky vyrazila 11. 3. 2023 na týdenní pobyt do Drážďan. Tato akce byla podpořena a financována programem Erasmus+.

Studenti domažlického gymnázia strávili týden v Sasku. | Foto: GJŠB Domažlice

První den jsme cestou do Drážďan navštívili Míšeň, město proslulé výrobou porcelánu. Na vlastní oči jsme se přesvědčili, že výroba známého porcelánu není vůbec jednoduchá. Během pobytu v Drážďanech jsme navštívili tamní školu - Semper Gymnasium. Měli jsme možnost zúčastnit se výuky matematiky, angličtiny, tělocviku a dalších předmětů. Seznámili jsme se se stejně starými vrstevníky, poznali odlišnosti saského školství a také si uvědomili jazykové rozdíly. Ve škole se učíme spisovnou němčinu, v Drážďanech jsme se setkali s odlišnostmi ve výslovnosti. Velmi jsme si užili Česko-německý večer, který pořádali studenti Semper Gymnasia spolu se svými učiteli. Němečtí žáci v červnu 2024 na oplátku navštíví Domažlice, proto jsme si připravili prezentaci naší školy i našeho města a nakonec jsme překvapili zábavou v podobě kvízu Kahoot. Domažlické gymnázium hostilo belgické studentky. Podívaly se do Prahy i K. Varů Naše smíšená skupina se sešla i další den odpoledne na společné komentované procházce novým městem. Během těchto setkání si naši studenti nejen procvičili němčinu, ale získali i nové kontakty a kamarády. Naučili se i další dovednosti, jako například samostatně zjistit, kde, jak a za kolik si koupí jízdenku na tramvaj. Drážďany nabízí velké množství kulturních zážitků, a proto byl program velmi pestrý. Nechyběla prohlídka galerie Zwingeru, tzv. drážďanské Versailles, návštěva zámku Residenzschloss a muzeí, znovu postaveného kostela Frauenkirche, prohlédli jsme si průvod králů - největší porcelánové dílo na světě a také jsme staré město poznávali formou zábavného kvízu - Stadtrallye. Třešničkou na dortu byla pak návštěva představení Šípková Růženka v Semperově opeře. Při zpáteční cestě jsme ještě udělali zastávku v loveckém zámečku Moritzburg, který milovníci pohádek znají z oblíbené pohádky Tři oříšky pro Popelku. Jedna ze studentek shrnula své zážitky z týdenního pobytu slovy: „Zaujalo mě školství v Sasku, jsem moc ráda, že jsem poznala nové lidi, kteří byli velmi přátelští. Památky Drážďan byly velmi zajímavé. Líbil se mi celý program, nebyla chvíle, kdy bychom se nudili.“ M. Beberová, GJŠB Domažlice