První zmínka o dolování stříbra a mědi pochází z roku 1712 otevřením štoly Škarmaň, jež byla zasvěcena svaté Anně. V Domažlicích se také těžila slída a živec, a to v dole Na Bábě, který má pětset metrů chodeb. Původní těžební šachta je zasypána, ale při silnici na Petrovice je ústí do štoly, proražené před koncem druhé světové války, kdy těžba ustala.

Štola Na kole ukrývá třista metrů chodeb s několika sály plných třpytivé slídy. Tento důl bude zpřístupněn. Práce pokračují podle plánu na povrchu i v dole. Skály nad vchodem jsou zajišťovány ochranou sítí a přístup k ústí štoly bude upraven po vydání stavebního povolení. Uvnitř jsou odvodněny zatopené části a strženy bloky kamenů vykazující nesoudržnost s okolní horninou. Upravují se cesty tak, aby ve sportovní obuvi mohl každý pohodlně absolvovat celou prohlídku. Celý útvar je velmi stabilní. V průběhu těžby nebyla použita výdřeva a tak ani při návštěvě v dole se s ní nesetkáte. Těžba byla zajišťována a financována Říšským úřadem pro výzkum půdy v Berlíně - Reichsamt für bodenvorschung Berlin.

Domažlický dějepis plánuje vydání speciální publikace o těžbě slídy a živců v Domažlicích, včetně dolu pana Chloupka na Vavřinci. Spolku se podařilo objevit v Národním archívu v Praze víc jak dvě stě dokumentů týkající se hornické činnosti v domažlických dolech. Důl Na kole by měl být podle předpokladu zpřístupněn ještě v letošním roce a zřejmě bude jediným zpřístupněným dolem na slídu v Evropě. Dosud se nám nepodařilo zjistit, že by bylo možné se někde jinde do takového dolu podívat. Zahájení průzkumu dolu na Škarmaně bude následovat. O tomto dolu již víme, že tam budou podstatně složitější podmínky než které řešíme Na kole.

Za příspěvek děkujeme Jaroslavu Dvořákovi.