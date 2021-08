O úvodní palbu se postarali zlínští pop rockoví sympaťáci Street69, kteří svou energickou muzikou i pestrou scénou v duchu songu Hero přilákali publikum nejen do areálu „letňáku“, ale i pod pódium. Poté už přišel čas na všemi očekávaný zlatý hřeb večera - koncert Rybiček 48.

Kdo by čekal, že Rybičky 48 budou fans na Chodsku nějak šetřit, šeredně by se pletl! Tihle nespoutaní bouřliváci totiž na nic nečekali a nekompromisně přikládali pod už tak vroucí kotel hit za hitem: Ooou, Magdaléna, Biolid, Slibuju, že nebudu pít… Doslova unešení fans řvali texty jejich songů slovo od slova, tančili, zpívali, tleskali, skákali…zkrátka si tenhle večer naplno vychutnávali a koncert stále více gradoval. A přestože si to nikdo v areálu nepřál, náhle se nám přiblížil závěr, jehož tečkou s velkým T bylo společné focení a povídání frontmana Kuby Ryby s fanoušky.

Nám nezbývá než poděkovat Rybičkám 48, Street69, organizátorům a samozřejmě také návštěvníkům za tuto skvělou akci, na kterou se bude ještě dlouho vzpomínat!

Vladi Votrubová