Do Milaveč se opět po několika desítkách let vrátili čápi

Čtenář reportér

S radostí bych vás chtěl informovat o tom, že do Milaveč se opět po několika desítkách let vrátili čápi, napsal do redakce Domažlického deníku pan Jan Rubáš st.

Do Milaveč se po desítkách let vrátili čápi. | Foto: Kamil Rubáš

A dle přiložené fotky to vypadá, že se jim podaří vyvést i potomky, doplnil k fotografiím, které připojil k e-mailu. Taky se chcete podělit o zajímavost, informace o akci, fotografie či to, co vás zaujalo, s ostatními čtenáři webových stránek Domažlického deníku? Své příspěvky můžete poslat přes formulář na webu, případně na adresu: redakce.domazlicky@vlmedia.cz Rádi je zveřejníme.