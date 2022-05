Starší čtenáři se rádi ve svých vzpomínkách přenesou do dob, kdy i oni prožívali podobné příhody jako parta vodáků z Vodáckého průvodce: " Když vodák přestěhuje svůj majetek do lodi, vstoupí na cestu řeky. Vodák, který vyplouvá za ranního kuropění, není vodák. Je to nadpřirozená bytost. Protože vodák se musí napřed nasnídat, než cokoli podnikne. Po snídani vystěhuje ze stanu spací pytel, svetr, tepláky, kilo brambor, tričko, trenýrky, čepici, baterku, šňůru, sirky, sedm ponožek, sůl, záplavu kapesníků, kytaru, pláštěnku, ešus, plavky, peněženku, košili, svíčku, botu, větrovku a lžíci. Delší čas stráví strategickým rozjímáním, jak vše nacpat do loďáku, aby tento nepukl. Nakonec použije hrubé síly a za necelé dvě hodiny se mu podaří pytel naplnit." Jsem si jist, že Vodácký průvodce se bude líbit i těm, kteří shlédli seriál o vodácké partě připravený podle Šmídovy knihy Proč bychom se netopili.

Do třetice si dovolím naše čtenáře upozornit na starší Šmídovu knihu, nazvanou Trojí čas hor (Západočeské nakladatelství, Plzeň 1981). Milovníci přírody v tomto souboru tří novel ocení sugestivní obrazy z nepřístupné a trochu tajemné Šumavy s leskem močálů a písněmi divokých vod. Pozorný čtenář nalezne v tom obrazu ještě jiný rozměr-monumentalitu, kterou dává horám věčnost. Tyto baladické příběhy jsou určeny k zamyšlení nad smyslem lidské pouti, lidských radostí i žalů. O tom nás může ostatně přesvědčit i ukázka z příběhu Cesty zvonící rosou:"Hanes se pozvedl na loktech a pohlédl proti proudu. Nevím, co mě tam táhne, řekl Květině, ale chci jít s tebou proti divoké vodě. Pořád dál a výš. Nevím, co mě nahoře čeká, ale těším se na to, protože mě to čeká s tebou." To řekl Hanes a sám sebe se ulekl, neboť jazyk, kterým promluvil, nebyl jazykem dřevorubce. A tak se Hanes s Květinou vydali na velikou cestu.

Na tu se můžete o letošních prázdninách či dovolené můžete vydat i vy. Uvedené tři Šmídovy knihy vám mohou být inspirací nevšedních zážitků.

Za příspěvek děkujeme Ivanu Niklovi.