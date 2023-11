Děti si užily víkendovku s Kocourem v botách v Orlovicích

Čtenář reportér

Během podzimních prázdnin se konala víkendová akce v Orlovicích, kde děti při příjezdu přivítal Kocour v botách. Rozdělení do týmů proběhlo po vybalení věcí a následně se děti zapojily do řady her, které rozvíjely jejich týmovou spolupráci a dovednosti.

Víkendová akce PS Safír Kdyně v Orlovicích. | Foto: PS Safír Kdyně

Po náročném dni se všichni těšili na večeři. Poté se pouštěl film, jenž byl tématem celé akce. Pak se děti vydaly na procházku do temného lesa, kde se znovu setkaly s Kocourem v botách. V sobotu všichni pokračovali na cestě za spadlou hvězdou, která jim měla splnit přání. Avšak výprava k ní nebyla jednoduchá, děti musely čelit mnoha výzvám a překážkám. Jednou z největších výzev byl únos člena z každého týmu. Ostatní členové museli najít uneseného podle stop, které zanechával. Byl to náročný úkol, ale díky vzájemné podpoře se všichni znovu shledali a pokračovali v cestě. Odpoledne plné her si v Kdyni užily téměř dvě stovky účastníků Jejich pouť se blížila ke konci, ale překážek neubývalo, a tak se nesměli vzdát a museli neúnavně pokračovat v boji proti ostatním týmům. Ke konci dne dosáhly děti svého cíle a večer je čekala zasloužená diskotéka. Poslední den zbývalo jen uklidit pokoje, vyzvednout ceny a vyprávět své zážitky rodičům. Zuzana Andrlíková, PS Safír Kdyně