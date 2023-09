Na jednom ze svých cyklovýletů po Domažlicku se vydal Zdeněk Huspek na vrchol Čerchova. O fotky i zážitky se rád podělí i se čtenáři Domažlického deníku.

Cyklovýlet na Čerchov. | Foto: Zdeněk Huspek

Opět jsem vyjel v 11 hodin, nahoru mně to trvalo dvě a čtvrt hodiny a bylo to – kupodivu – i na elektrokole docela zabíračka jak pro baterii (54 % úbytek po 34 km), tak pro moje nohy. S obojím jsem počítal, takže dobrý.

Už hodně let pomáhá v občerstvení vedle věže dcera našich známých z Domažlic, a tak jsme se přivítali, dal jsem si jedno malé (stylově domažlický Čerchov) a vykročil nahoru na rozhlednu. Jako pokaždé jsem si zapomněl přibalit dalekohled, a tak jsem udělal pár snímků, v bufíku si dal dobrou klobásku a ještě jedno malé, s Vendy jsme ještě chvíli popovídali, poněvadž hlavní nápor hostů už pominul, a zase jsem se spustil dolů do nížin.

Počasí slunečné, s fotogenickými mráčky, teplo přes 20°C, jenom ten východní vítr, co fouká už přes měsíc, není příjemný. Cestou tam jsem ho měl v zádech, takže jsem upaloval po hlavní (za mírného nedělně-poledního provozu) až do Domažlic.

Odtud už cyklostezkou do Havlovic, Trhanova a Chodova na Výhledy. Z Chodova až do zatáčky u pomníku Baara je to pěkně výživný kopec, takový menší předkrm kopce na vrchol Čerchova. Tam jedeš na max (u Bafangu na 9. stupeň skoro celý 4 kilometry stoupání!).

Podle údajů jsem na vrcholu strávil skoro hodinu a půl. Když jsem konečně sedl na kolo, sjel jsem do Capartic, a pokud si někdo představuje svižný sešup, opak je pravdou. Víc než polovina cesty vede po panelce, v níž je snad každých 50 metrů příčná stružka na odvod dešťové vody, proudící ze svahu, takž kousek to pustit a pak brzdit do rychlosti chůze… S tím člověk ale počítá už při cestě nahoru, takže OK.

Z Capartic jsem to už pustil zpátky do Chodova, odtud do Pece pod Čerchovem, kde jsem pořídil pár fotek, a pokračoval na Babylon. V té Peci mají pěkně rozflákaný silnice, dobře se tam nejede a stejně blbá cesta je k Babylonu. Tady jsem to vzal lesem do Pasečnice a pak nikoliv na Stráž, jako jindy, ale přes Pelechy, kudy jsem ještě nikdy nejel. I tady jsem trochu pofotil, mají to tam pěkný. Do Tlumačova se přijede kolem amfiteátru, no a pak už je to stejný, jako jindy. Mrákov (tam jsem poseděl ve stínu kostela a snědl tatranku, abych ji nepřivezl zpátky domů), Kout, Kdyně, Brnířov. Toť vše, koukněte se na fotky.