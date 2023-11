Stoprocentně poslední sérii podzimních fotek jsem přivezl ve středu 8. listopadu, kdy jsem ujel nebývale malý počet kilometrů – pouhých 28. O to víc bylo obrázků, napsal do redakce Domažlického deníku pan Zdeněk Huspek.

Poslední série podzimních fotek z cyklotoulek. | Foto: Zdeněk Huspek

Jel jsem přes Chodskou Lhotu, Brnířov a Kdyni na Starý Dvůr a odtud do Podzámčí a na Vejpřahy, jež jsou na hlavní silnici ze Kdyně do Němčic nebo Mezholez. Párkrát jsem tudy už jel a především z Podzámčí vede cesta listnatým lesem, což slibovalo hodně barevnou podívanou, což se i potvrdilo. Nakonec jsem vyjel nahoru na Koráb a přes Modlín jsem sjel do Loučimi.

Je to vždycky dilema, dovybrat, k čemu se vrátit jindy (nikdy) a co vyhodit do koše, obzvlášť když je těch záběrů 150! Z toho je nutno odečíst skoro polovinu fotek, z nichž skládám panoramatické obrázky, ty jsou složeny z nejméně 3 fotek, takže nakonec to množství není až tak dramatické. Přesto jsou to často dvě alba, v tomto případě dokonce tři.

Podívejte se na první, mapující cestu do Podzámčí a stejně tak jako při minulé cestě kolem přehrady jsem musel v editoru barvy hodně ubírat na intenzitě.

Mapka trasy je zde: https://mapy.cz/s/renojokava

