Poslední cestu v roce 2023 jsem si dal tzv. domažlický okruh, tentokrát přes Chodskou Lhotu, Hlubokou a Brnířov do Kdyně, odtud po cyklostezce na Nový Dvůr, Zahořany, Bořice a Domažlice. Cestou jsem vyfotil pár vánočních stromů a stromků, z nichž největší mají ve Kdyni živý a potom v Domažlicích na náměstí dovezený. Všechny jsou nafocené a popsané v albu. Zpátky jsem jel přes Tlumačov, Mrákov, Kout na Šumavě Kdyni a Brnířov, všechno kromě dvou krátkých úseků po okreskách.

Domažlická Branka a hlásná věž u kostela Narození Panny Marie. | Foto: Zdeněk Huspek

Celkem to bylo 43 km, mapka trasy je tady.

Počasí vypadalo zajímavě. Dopoledne v devět dokonce sprchlo, už to vypadalo, že zůstanu doma, ale díky silnějšímu západnímu větru silnice trochu oschly, a tak jsem v půl dvanácté mohl vyrazit. Mraky nad Domažlicemi ale vypadaly dost divoce, přinejhorším se vrátím, řekl jsem si, a za Chodskou Lhotou dokonce pár kapek spadlo. Naštěstí je ten vítr odnesl stranou, a tak jsem mohl celkem v poklidu dojet na domažlické náměstí. Udělal jsem pár snímků a vydal na Tlumačov. Tady už vítr foukal trochu z boku a ve zbytku cesty skoro v zádech, takže jsem těch 43 km ujel za dvě a půl hodiny. A na fotkách uvidíte i proměnlivost počasí během cesty.

Co dodat na závěr letošního roku? 250 kilometrů mi chybělo do 3 tisíc. V srpnu jsem měl les, takže na kolo moc času nebylo, v listopadu jsem byl naposledy osmého a pak jsem měl měsíc baterku v opravě, to se nějaký ten kilometřík taky dal najet…, ale buďme rádi za tuhle sumu v mém věku, že? A kolik to je roků? V novém roce budu v každé ruce držet jednu sedmičku a tak doufejme, že ty tři tisíce zmáknu.

Pokud jste dočetli až sem, nezbývá než popřát Vám všem hodně zdraví, trochu toho štěstí a optimismus v celém roce!