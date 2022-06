Počasí v posledním květnovém týdnu žádná sláva – chladno, přeháňky a vítr, na kolo to zkrátka nebylo. Až v neděli 29. odpoledne jsem vyrazil a začal druhých letošních tisíc kilometrů.Bylo sice jenom 13°C, vítr taky, ale slabší a na déšť to nevypadalo – až při návratu domů, viz poslední fotky alba.