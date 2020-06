Čtenář reportér: Sloupek o maturitách

Poslední zvonění. Začínal nám "svaťák". Jeden celičký týden na to, abychom trochu přelétli učebnice maturitních předmětů. Ale co říkám? Jen pár dní, v nichž jsme chtěli do sebe doslova vstřebat veškerou vyučovací látku. Shovívavé úsměvy starších studentů mě přiváděly do varu a jejich "zkušené" poznámky o jednoduchosti "matury" do stavu nepříčetnosti.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

A pak to přišlo. Celý svět se najednou zúžil do prostoru jedné třídy a za chvilku pro mne existovalo jen a jen "potítko". Strach, tréma, zlost na sebe sama a minuty, v nichž jsme dávali za pravdu heslu učitelů: "Učte se soustavně!" Chodba, potítko, maturitní komise a půl hodině znovu chodba, potítko…". V okamžiku, kdy nám ředitel školy blahopřál k úspěšně složeným maturitním zkouškám, byl jsem nejšťastnějším člověkem na světě (a nejen já). Patřil mi celý svět a já patřil jemu. Z nebetyčné výše jsem shlížel na své mladší spolužáky a cítil se "strašně dospělý". Od té doby uplynula řada let. Maturitní dojmy vybledly a ta naše maturita nám připadala snadná. Ty zkoušky, které jsme skládali potom, už mnohdy tak snadné nebyly. Chyběla i komise, která by vyřkla závěr: Uspěl či neuspěl. Jsou to zkoušky, které skládáme denně. Drobné, nenápadné, samozřejmé. Na první pohled možná banální. Ale právě ony nás často prověřují, zkoumají charakter, smysl pro čest a odpovědnost, zkoušejí míru zrání a dospělosti. Ale stejně někde hluboko v nás je zasunuta naše maturitní zkouška. A každá generace ji bude znovu a znovu prožívat, protože byla první. Ivan Nikl

Autor: Redakce