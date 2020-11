Vánoce jsou za dveřmi a českými domácnostmi se teď často line vůně másla, vanilky, skořice či perníku. Nejinak je tomu i u naší čtenářky Marie Tomášové z Domažlic, která nám poslala svůj oblíbený recept na vánoční sušenky.

Ovesné sušenky s mandlemi. | Foto: Marie Tomášová

Ráda bych vám představila recept, který mi už před lety poslala moje kamarádka z Německa. Jsou to ovesné sušenky s madlemi. Když jsem je asi před dvaceti lety dělala poprvé, bylo to právě před Vánoci, nicméně sušenky se ujaly natolik, že je peču několikrát do roka.