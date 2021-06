„Expozice ukazuje historii, vývoj kartýřského řemesla, pestrost karetních druhů, velikosti karetních listů, jejich tvary, obsah a grafické zpracování a v neposlední řadě touhu minulých i současných výtvarníků přinést svůj vlastní pohled, svou vlastní fantazii a kreativitu při ztvárnění karetních motivů. V nich se odráží historie i současnost, živá i neživá příroda, realita i abstrakce," zmiňuje historička Muzea Chodska Kristýna Pinkrová.

„Účelem této výstavy není historický rozbor toho, jak a kde vlastně karty vznikly. Ani se nepouštíme do filozofických úvah, proč se právě karty staly po staletí fenoménem lidské zábavy. Ukazujeme, jaké druhy karet se u nás nejčastěji používaly a používají," říká Pinkrová.

Různé techniky

Na jednotlivých exponátech se představují i techniky. Od dřevořezu, přes perokresbu a fotografii, až po počítačové zpracování obrazu. Třešničkou na dortu jsou originální kresby Černého Petra a Chodského mariáše, které připravila výtvarnice Slávka Štrbová.

Vystavené exponáty patří z větší části sběrateli Jiřímu Novotnému, další pak jeho kolegovi Milanovi Bednářovi. Oba se svému koníčku věnují desítky let, ke zhlédnutí je tak jen zlomek jejich sbírek.

Páteční vernisáž zpestřili několika chodskými písničkami čtyři muzikanti a zpěváci z Mrákova (podívejte se do naší fotogalerie).

Výstava bude v Chodském hradu v Domažlicích přístupná denně od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin až do konce října.

Josef Babor