Nedlouho poté, co Frolíkovi zámek v roce 2014 koupili a pustili se do jeho oprav, přijali za své i budování česko-německých vztahů a smíření v této oblasti. Až zpětně se ukázalo, že právě zámek je pro to ideálním místem, protože je s historií česko-německých vztahů více než spjatý. Poslední šlechtičtí majitelé, rodina von Pergerů, získala zámek spřízněním se s rodinou Škodů na konci 19. století. Po roce 1945 byla celá rodina (jako i jiní Němci) vyhnána a zámek jim byl zabaven. Od té doby se stav objektu bohužel už jen zhoršoval, nejdříve nešetrnou přestavbou pro potřeby dětského domova a následně po revoluci tím, že zůstal 20 let zcela opuštěn.