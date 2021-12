V loňském roce byly kurzy cvičení pro děti a rodiče velmi omezené, ale letos jsme se dočkali. Dne 30. listopadu se uskutečnila akce "Rodiče a děti" v hale u gymnázia a 1. prosinec proběhla událost "Předškoláčci v pohybu". Náležitě jsme si všichni oba dny užili. Děti za dobu, co jsem je neviděla, pořádně povyrostly a přišli i noví členové. Celá hodina byla vedena formou pohybových básniček, písniček a her. Malým dětem pomáhali rodiče, ale předškoláci už cvičili samostatně. Na akci přišel i čert s Mikulášem a děti za to, jak byly šikovné, dostaly medile a sladkou nadílku.