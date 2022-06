Čerstvě vylíhnutá čápata z hnízda ve Šťáhlavech byla umístěna v záchranné stanici DESOP v Plzni. V péči stanice byla tři týdny a teprve poté mohlo dojít k adopci. V Horšovském Týně bylo mládě do hnízda vyneseno po stožáru členem tohoto spolku a spolu s krmením přidáno ke svým novým sourozencům. Pomocí dronu pak vedoucí DESOPu p. Makoň zaznamenal celou akci. Novým adoptivním rodičům trvalo víc než hodinu, než přilétli zpět na hnízdo. Nenadálý přírůstek do rodiny ze začátku kontaktovali zobáky, poté se mládě přemístilo k ostatním a usnulo. Další adopce se podařila a to je důležité.

Za příspěvek děkujeme Jaroslavovi Čedíkovi.