Tak trávily čtrnáct dní děti na táboře domažlické pionýrské skupiny Čtyřlístek. Celotáborová hra byla zaměřena na motivy Pána prstenů.

Děti byly rozděleny do pěti družin Hobitů, Elfů, Trpaslíků, Rytířů Rohanu a Entů. Hned první den Bilbo oslavil své narozeniny, při kterých použil prsten moci, který jej udělal neviditelným. Při tom prsten ztratil a úkolem dětí bylo vydat se hned druhý den na dobrodružnou výpravu a prsten zpět najít. To se všem družinám podařilo a musely jej až do konce tábora opatrovat. V průběhu tábora děti mimo jiné absolvovaly plavbu po velké řece Anduině při které stavěly vory, na kterých převážely oheň a soutěžily na raftech. Uskutečnila se i Bitva pěti armád v podobě turnaje ve florbalu a dalších sportovních stanovištích. Nechyběla ani návštěva lesa Lothórien, kde došlo k výuce ohňů, uzlů, morseovky a lezení po lanové lávce. Děti zaujala i jízda Rohanských rytířů, při které si vyrobily vlastní koně, na kterých svedly bitvu o Helmův žleb.