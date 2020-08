Zdeněk Krejčík složil k příležitosti šedesátiletých narozenin Vlastimila Konrádyho báseň.

Vlastimil Konrády (zprava), Antonín Konrády a Ivana Červená. | Foto: Konrádyho dudácká muzika

Vážený kapelníku, Vlastimile Konrády,

krásné vy české jméno máte.

Ve shodě s ním se svojí dudáckou muzikou

nám prožitku milých vždy mnoho dáte.

Příjmení vaše je nejen na Domažlicku

už po generace slavné.

V muzikantském světe se značkou je kvality,

to tradici rodu je dané.

Teď dožíváte se významného výročí,

šedesáti už požehnaných roků.

Dobré zdraví my vám přejeme,

a mnoho pevných kroků.

Po rodičích vzácné geny máte,

co dávají vám dobrý předpoklad,

že ještě mnohé v žití čeká vás,

že budete dlouho pro nás hrát.

Osud vám jde zjevně na ruku,

vždyť daroval vám tu správnou kolíbku.

Nad ní už nástroje visely,

a vy přijal jste jeho nabídku.

Svou hrou radost sobě i nám dáváte,

a svůj um předáváte i mládí.

Bdělý jste učitel i kapelník,

jenž ví, zda muzika dobře ladí.

Děkujeme vám za vše upřímně,

a jen vše nejlepší vám přejem.

Ať Múzy vás nadále líbají,

vždyť člověk živ není jen chlebem.